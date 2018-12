Arbeitsmarktstatistik im Kreis Mettmann: Unternehmen suchen Arbeitskräfte

Kreis Mettmann Die Beschäftigung ist um 2,1 Prozent im Kreis gestiegen. Es werden vor allem Menschen mit einer abgeschlossenen Ausbildung gesucht.

„Der Arbeitsmarkt im Kreis Mettmann brummte in diesem Jahr“, fasst Karl Tymister, Chef der Agentur für Arbeit in Mettmann, die Situation zusammen.

Velbert 6,4 Prozent (6,8 Prozent in 2017), Ratingen 5,9 (6,1), Erkrath 6,6 (7,3), Mettmann 5,3 (6,0), Hilden 5,7 (6,1) ), Haan 5,3 (5,8), Langenfeld 4,4 (4,8) und Monheim 6,8 (7,0), Für Wülfrath wurde keine Quote ausgewiesen. Die Arbeitslosigkeit in Wülfrath ging um 59 Menschen zurück.

Die Nachfrage nach Arbeitskräften ist schon sehr hoch, sagt Tymister. Sie wird künftig aber noch nochmals gewaltig steigen. Die geburtenstarken Jahrgänge sind heute 51 bis 62 Jahre alt. Sie gehen ab morgen in Rente, nicht erst in fünf Jahren, so der Geschäftsführer. Derzeit besteht ein großer Fachkräftemangel. Das bedeutet: Gerade junge Menschen haben sehr gute Chancen, auf dem hiesigen Arbeitsmarkt unterzukommen und ihre Vorstellungen umzusetzen. Aber: Die Aus- und Weiterbildung gewinnt immer mehr an Bedeutung. Auch für Menschen, die bereits im Beruf sind.