Agentur stellt Jahresbericht vor: Fachkräfte sind so gefragt wie nie zuvor

Fachkräfte sind so gefragt wie nie zuvor

Kreis Mettmann Weil viele Arbeitskräfte in den kommenden Jahren gleichzeitig ihr Rentenalter erreichen, müssen die Betriebe in den kommenden Jahren verstärkt Lücken schließen. Die Beschäftigung ist im Kreis ist nochmals um 2,1 Prozent gestiegen.

„Der Arbeitsmarkt im Kreis Mettmann brummte in diesem Jahr“, fasst Karl Tymister, Chef der Agentur für Arbeit in Mettmann, die Situation zusammen.

Wie hat sich die Lage bei den Beschäftigten entwickelt? Im Kreis Mettmann waren in diesem Jahr 188.020 Menschen sozialversicherungspflichtig beschäftigt, so viele wie noch nie, heißt es von der Arbeitsagentur. Das sind 3852 Menschen oder 2,1 Prozent mehr als vor einem Jahr. Im Vergleich zum Jahr 2013 sind sogar 15.395 Menschen oder 8,9 Prozent mehr beschäftigt.

Ratingen 5,9 (6,1), Erkrath 6,6 (7,3), Mettmann 5,3 (6,0), Hilden 5,7 (6,1) ), Haan 5,3 (5,8), Langenfeld 4,4 (4,8) und Monheim 6,8 (7,0). Für Wülfrath wird aufgrund seiner geringen Größe keine Quote ausgewiesen.

Wie sieht die Nachfrage nach Arbeitskräften aus? Die Nachfrage nach Arbeitskräften ist schon sehr hoch, sagt Tymister. Sie wird künftig aber noch nochmals gewaltig steigen. Die geburtenstarken Jahrgänge sind heute zwischen 51 und 62 Jahre alt. Sie gehen jetzt in Rente, nicht erst in fünf Jahren, sagt der Geschäftsführer. Derzeit besteht ein großer Fachkräftemangel. Das bedeutet: Gerade junge Menschen haben sehr gute Chancen, auf dem hiesigen Arbeitsmarkt unterzukommen und ihre Vorstellungen umzusetzen. Aber: Die Aus- und Weiterbildung gewinnt immer mehr an Bedeutung. Auch für Menschen, die bereits im Beruf sind.