Arbeitsmarkt in Mettmann, Erkrath, Wülfrath : Weniger Menschen sind arbeitslos

Mettmann/Erkrath/Wülfrath In Mettmann, Erkrath und Wülfrath sind aktuell 3769 Menschen arbeitslos, insgesamt weniger als im Vorjahr. Etwa 1000 freie Lehrstellen warten noch auf Bewerber.

Der Arbeitsmarkt erholt sich in kleinen Schritten: In Mettmann sind aktuell 1328 Menschen arbeitslos. Das sind zehn mehr als im April, aber 18 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote liegt bei 6,5 (Vorjahr: 6,6) Prozent. In Erkrath waren 1760 Menschen ohne Job. Das sind 19 weniger als im April und 37 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote ging seit April um 0,1 Prozentpunkte auf 7,8 Prozent zurück. Der Vorjahreswert lag bei 7,9 Prozent. In Wülfrath sind 681 Menschen arbeitslos. Das sind neun weniger als im April, aber 31 mehr als vor einem Jahr. In Wülfrath wird wegen der geringen Größe keine Quote ausgewiesen.