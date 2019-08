Kreis Mettmann : Arbeitsagentur präsentiert freie Ausbildungsplätze

Mettmann Mehr als 800 Lehrstellen in über 110 Berufen sind noch frei. Wer mag, kann sich bei der Veranstaltung im BiZ direkt bewerben.

(arue) Wer noch eine Ausbildungsstelle für dieses Jahr sucht, sollte den „Countdown zur Ausbildung“ nicht verpassen. Die Agentur für Arbeit im Kreis Mettmann präsentiert am Mittwoch und Donnerstag, 28. und 29. August, alle noch freien Ausbildungsstellen für dieses Jahr an Pinnwänden. Das sind noch über 800 Ausbildungsangebote in rund 110 verschiedenen Berufen. Wer das passende Angebot findet, kann es sich ausdrucken lassen und direkt darauf bewerben. Zudem beantworten Berufsberater und Vermittler der Agentur für Arbeit alle Fragen rund um die Ausbildungsstellen und zur Berufswahl, informieren über verwandte Ausbildungsberufe und über einen Plan B wenn es mit dem Wunschberuf nicht klappen sollte. Im Berufsinformationszentrum (BiZ) Mettmann können außerdem die Besucher am Donnerstag, 29. August, kostenfrei professionelle Bewerbungsfotos erhalten. Die Veranstaltung „Countdown zur Ausbildung“ läuft Mittwoch von 10 bis 15 und Donnerstag von 10 bis 17 Uhr in Velbert, Ratingen und Langenfeld sowie im Berufsinformationszentrum Mettmann, Marie-Curie-Straße 1-5. Angesprochen sind Jugendliche und ihre Eltern, Anmeldung nicht nötig. Fragen beantwortet das BiZ-Team auch unter Telefon 02104 6962-600 oder per E-Mail Mettmann.BiZ@arbeitsagentur.de.