Mettmann : Arbeitgeber suchen händeringend Auszubildende

Laut Michaela Noll werden neben den Pflegeberufen auch noch angehende Verkäufer und Kaufleute gesucht. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Mettmann Obwohl das Ausbildungsjahr am 3. August beginnt, sind immer noch Lehrstellen frei: Jugendliche, die sich jetzt kümmern, haben noch Chancen, in diesem Jahr ins Berufsleben zu starten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(arue) Kurz vor Beginn des Ausbildungsjahres, das in diesem Jahr für die meisten Jugendlichen am 3. August startet, appellieren Experten junge Menschen dazu, sich auch über dieses Datum hinaus um eine Lehrstelle zu bemühen. So ermuntert die Bundestagsabgeordnete und Präsidentin der Deutschen Parlamentarischen Gesellschaft, Michaela Noll (CDU), all diejenigen, die noch auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz sind, sich rasch zu kümmern: „Noch gibt es freie Plätze für eine Ausbildung, die in diesem Jahr auch aufgenommen werden kann.“ So werden vor allem noch Verkäufer, Kaufleute und Pflegefachleute gesucht, betont Noll.

Die Berufsberatung der Agentur für Arbeit Mettmann hat einen direkten Draht für junge Leute eingerichtet. Jugendliche können hier alle Fragen rund um Berufswahl, Ausbildungssuche und Studienwahl stellen und Hilfe erhalten. So ist noch bis 31. Juli täglich zwischen 10 und 14 Uhr eine regionale Hotline geschaltet.

Unter Telefon 02104 6962-333 gibt es Antworten auf unterschiedlichste Fragestellungen. Am Dienstag, 28. Juli, geht es um das Thema „Keine Ausbildung für 2020 – was nun?“ Am 29. Juli heißt es „Eltern fragen – die Berufsberatung antwortet“. Am 30. Juli können Betroffene Fragen zu offenen Ausbildungsplätzen stellen, und am 31. Juli heißt es „Abi in der Tasche – und wie geht es weiter?“

Ergänzend dazu gehen am 4., 5. und 6. August die Berufsberatung, die sich an Jugendliche wendet, und der Arbeitgeber-Service „on tour“: Am Mittwoch, 5. August, 12 bis 15 Uhr, sind die Berater in Mettmann in der Galerie Königshof. Jeder Interessierte kann vorbei kommen, die Veranstaltung ist kostenlos.