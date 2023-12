Natur und Umwelt in Mettmann Goldberger Teich wird aufgefrischt

Vor allem in der heißen Jahreszeit ist er malerischer Anziehungspunkt: Der Goldberger Teich vor der gleichnamigen Mühle am Stadtwald. Am Ufer gibt es Sitzgelegenheiten, auf denen es sich herrlich pausieren und aufs Wasser schauen lässt. Damit der Anblick so ungetrübt wie bisher bleibt, werden jetzt vom Bergisch-Rheinischen Wasserverband (BRW) Gewässerunterhaltungsmaßnahmen an der sogenannten Vorsperre zum Hochwasserrückhaltebecken durchgeführt.