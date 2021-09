Arbeit in Mettmann, Erkrath, Wülfrath : Gewerkschaft kritisiert befristete Verträge

Mettmann Jeder dritte Arbeitsvertrag habe ein Verfallsdatum, sagt die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten. Das erschwere Wohnungssuche und Kreditaufnahme.

An die Beschäftigten aus den Branchen der NGG appelliert die Gewerkschafterin, sich vor der Bundestagswahl über die Wahlprogramme der Parteien in puncto Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik zu informieren und am 26. September wählen zu gehen. „Am Thema Befristungen zeigt sich, wie sehr es auch auf die Stimme der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ankommt“, unterstreicht Torun. Wer im Kreis Mettmann in der Ernährungsindustrie, in Hotels und Gaststätten, Bäckereien oder Fleischereien arbeite, für den stehe bei dieser Wahl viel auf dem Spiel. „Denn wie viele Stunden die Menschen arbeiten müssen, welche Rente sie am Ende bekommen oder ob aus einem Minijob eine feste Stelle wird – das entscheidet sich auch bei der Bundestagswahl“, so Torun.