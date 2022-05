Einen regulären Parkplatz in Mettmanns Innenstadt wie hier an der Beckershoffstraße zu finden, gestaltet sich grundsätzlich schwierig. Das gilt für Anwohner ebenso wie für Besucher. Dass nun eine Gebührenerhöhung – aufgeteilt in zwei Kategorien – zur Debatte steht, ärgert Anwohner. Foto: Mikko Schümmelfeder