Bürgermonitor in Mettmann : Ärger im Goethepark – Politik berät

Bürgermonitor in Mettmann

Mettmann Anwohner klagen über Lärmbelästigungen, grölende und feiernde Jugendliche, Lärm und Unrat. Die CDU hat jetzt mögliche Lösungsvorschläge in einem Antrag zusammen gefasst.

Nachdem sich über den Bürgermonitor unserer Redaktion Anwohner des Goetheparks über andauernde Ruhestörungen beschwert haben, gab es jetzt einen Ortstermin, bei dem die Probleme erfasst und mögliche Lösungsvorschläge ausgearbeitet wurden. Das berichtet die stellvertretende Bürgermeisterin Ute Stöcker (CDU), die den Termin gemeinsam mit Anwohnern und der Bürgermeisterkandidatin von CDU und SPD, Sandra Pietschmann, wahrnahm. Die Erkenntnisse aus diesem Ortstermin fließen nun in einen Antrag der CDU für den nächsten Jugendhilfeausschuss, der am 6. August in der Aula des Konrad-Heresbach-Gymnasiums tagt.