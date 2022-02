Konzert in Mettmann : Karl-Heinz Kensche spielt Dvorak in Kulturvilla

Mettmann Karl-Heinz Kensche lädt ein zum Konzert an die Beckershoffstraße. Auf dem Programm steht Antonín Dvořák mit seinen vitalen Stücken aus der amerikanischen Phase.

Nach 32 Jahren seiner Dirigententätigkeit mit dem VHS-Sinfonieorchester Mettmann-Wülfrath verabschiedete sich Karl-Heinz Kensche vor zwei Jahren mit einem besonderen Konzert. Nun kehrt er mit einem spektakulären Programm zurück. Auf Einladung der Kulturgemeinde Mettmann geht Karl-Heinz Kensche mit Kompositionen Antonin Dvoraks Mittwoch, 23. Februar, 19 Uhr, in die Kulturvilla. Er widmet sich weniger den subtil böhmischen Akzenten des Komponisten, sondern seinen amerikanischen Stilelementen. Denn: In den Jahren 1892 bis 1895 lebte Dvorak in den USA und komponierte mit neuem Schwung und noch mehr Inspiration. In dieser Zeit entstanden zahlreiche berühmte Werke. Wer kennt sie nicht, die „Sinfonie aus der Neuen Welt“ oder sein Violoncello-Konzert h-moll? Aber warum klingen Dvoraks Werke so „amerikanisch“? Anhand vieler Musikbeispiele werden die typischen Stilmerkmale und Einflüsse vorgestellt. Dabei lernt der Hörer nicht nur die 9. Sinfonie neu zu hören, sondern es werden weitere interessante Werke aus dieser Schaffenszeit erklingen.