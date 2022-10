Konzert in Mettmann : Flötistin Annie Laflamme bittet in den Salon Rossini

Mettmann Zusammen mit Hornist Christian Binde bildet Annie Laflamme das berühmte Duo „Compagnia di Punto“. Jetzt bittet die Flötistin in den „Salon Rossini“. Der Eintritt ist frei.

Da naturgemäß schon früher nicht jeder Ort ein Opernhaus oder einen Konzertsaal beherbergte, wurde in den Salons der gehobenen Gesellschaft im 18. Jahrhundert große Instrumentalwerke und auch Opern für eine kleine kammermusikalische Besetzung arrangiert; dieser Tradition folgt Annie Laflamme jetzt mit ihren Freunden. Es werden am Freitagabend unter anderem Melodien aus Rossinis Opern „La gazza ladra“, hier für zwei Flöten, Gitarre, Cello und Schlagwerk oder aus dem „Barbier von Sevilla“ mit Flöte und Gitarre oder „Il Turco in Italia“ für zwei Flöten erklingen. Aber auch Instrumentalmusik steht auf dem Programm. Wer erinnert sich nicht, wie die Aufführung der ersten drei Sinfonien von Beethoven in kammermusikalischer Besetzung die Besucher der Kulturvilla vor einigen Jahren förmlich hinriss? Auch das war Annie Laflamme, die mit ihrem Mann Christian Binde ein kleines Ensemble, die „Compagnia di Punto“, gegründet hatte und solch musikalischen Kleinodien Raum gab.

Annie Laflammes Vorfahren stammen aus Frankreich, die in einem kleinen Gebiet auf sieben Inseln im St. Lorenz-Strom gelegen als Auswanderer ihr Glück suchten. So ging sie nach dem Studium der Querflöte in Montreal in die Welt der alten Heimat Europa, studierte in Wien und am königlichen Konservatorium in den Haag. Neben dieser anerkannten Spezialistin für historische Flöten des Barock, der Klassik und Romantik, werden Darja Großheide (Flöte), Mikhail Goldort (romantische Gitarre und Arrangeur einiger Stücke), Hannah Freienstein (Violincello) und Ralf Zartmann (Schlagwerk) den musikalischen Genuss gestalten. Constanze Backes führt durch den „Salon Rossini“, Freitag, 14. Oktober, 19 Uhr, an der Beckershoffstraße 20.