Ferienspaß in Mettmann Ab sofort Anmeldungen für Bauspielplatz

Mettmann · Ferienvergnügen für Kinder gibt es viele. Der Bauspielplatz Mettmann gehört zu denen, die am beliebtesten sind. Was in diesem Jahr angeboten wird.

10.06.2024 , 18:11 Uhr

„Hör‘ mal, wer da hämmert!“, wird es auch in diesem Sommer wieder beim Ferienspaß namens Bauspielplatz heißen. Foto: Blazy, Achim (abz)