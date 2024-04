Kinderferienspaß mit der Diakonie Anmeldung zur Stadtranderholung beginnt jetzt

Auch in diesem Jahr bietet die Diakonie im Zeitraum vom 8. bis zum 26. Juli die sogenannte Stadtranderholung an. „Unsere Ferienfreizeit bietet Kindern im Alter von sechs bis 13 Jahre drei abwechslungsreiche Wochen im Evangelischen Gemeindezentrum an der Donaustraße“, heißt es in der entsprechenden Einladung. Übergeordnetes Thema sind „Unsere Meere“. Dreh- und Angelpunkt der Sommerfreizeit ist das Gemeindezentrum der Evangelischen Kirchengemeinde. Aber die „Unterwasserwelt voller Wunder“ wird nicht allein in Workshops, Rallyes und diversen anderen Aktivitäten aufgegriffen und den Kindern spielerisch nähergebracht. Besonderer Wert wird hierbei auf den Umweltschutz gelegt. Auch auf die drei Ganztagsausflüge können sich die Kinder in diesem Jahr freuen. „Wir besuchen den Kölner Zoo, inklusive großem Aquarium, den Ketteler Hof sowie das Irrland.“