Kinderschutz in Mettmann : Angela Mäder neue Geschäftsführerin

Mettmann Beim Kinderschutzbund Mettmann folgt sie damit auf Sylvia El Mohammed, die nach 29 Jahren in den Ruhestand geht. Sie war neun Jahre zweite Vorsitzende und zuletzt 20 Jahre hauptamtliche Geschäftsführerin.

„Wehmütig“ räumt sie ihren Arbeitsplatz, sagt Sylvia El Mohammed. „Die Aufgabe beim Kinderschutzbund habe ich wirklich gern gemacht und mich fast jeden Tag auf meine Arbeit gefreut. Das war für mich deutlich mehr als nur ein Job“, betont die ausgebildete Diplom-Sozialarbeiterin. Das Schöne an dieser Tätigkeit sei die Vielseitigkeit der Aufgabenstellung. „Ganz wichtig war mir immer, dass ich viele Kontakte zu den Kindern und den Erwachsenen hatte. Hinzu kam die Mitwirkung in den verschiedensten Gremien auf unterschiedlichen Ebenen.“

Für sie ist es wichtig, hinzu zu fügen, dass jede Stunde der Angebote in den Bereichen Bildung und Teilhabe ihren Sinn haben und die Kinder davon in der Zukunft profitieren werden. Mit Glanz in den Augen berichtet sie davon, dass sie heute junge Erwachsene, die als Kinder die Angebote des Kinderschutzbundes genutzt haben, als junge Erwachsene mit eigener Familie und beruflichem Standbein sehe. „Das macht mich sehr stolz“, gibt sie zu und ergänzt: „Wir alle im Ortsverband Mettmann, dazu gehören insbesondere die vielen ehrenamtlich Tätigen, sind ein Teil der Lebensgeschichte eines Kindes, das mit unserer Unterstützung und Führung weiter vorangekommen ist. Diese Kinder können später ein von Sozialleistungen unabhängiges Legen führen.“

„Sylvia El Mohammed hat sich um den Mettmanner Kinderschutzbund mit ihrem großen Engagement verdient gemacht. Ihre Nachfolgerin Angela Mäder tritt in große Fußstapfen, die sie aber wohl ausfüllen wird“, blickt der Kinderschutzbund-Vorsitzende Jürgen Winkelmann optimistisch in die Zukunft. „Ich weiß um die Schwere der Aufgabe, traue sie mir aber zu, da ich in der Vergangenheit bereits in viele Tätigkeiten involviert wurde“, sagt die neue Geschäftsführerin Angela Mäder.