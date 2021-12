„Angedacht“ in Mettmann, Erkrath, Wülfrath : Umtauschen oder …?

Mit dem Schenken und dem Umtauschen befasst sich heute Ulrike Platzhoff, Gemeindereferentin an St. Lambertus und St. Maximin.

Im Internet gibt es Umtauschbörsen, die nur existieren, weil an Weihnachten viel geschenkt wird, das den Beschenkten nicht gefällt oder sie nicht gebrauchen können. Das ist praktisch. Es kann ja vorkommen, dass man sich verschenkt und zum Beispiel etwas gibt, was der andere schon hat. Der Umfang des Tauschrausches weckt allerdings bei mir Zweifel an so mancher Art des Schenkens. Schenken ist doch nicht nur ein Waren-Austausch. Ich will dem, den ich beschenke, mit meiner Gabe nicht nur die Mühe des selbst Kaufens ersparen. Ich will ihm zeigen, was er mir bedeutet. Schenken kann man von den Erfindern der Weihnachtsgeschenke lernen – von den Weisen aus dem Morgenland: Gold, Weihrauch und Myrrhe bringen sie dem Christuskind. An Umtausch denkt da niemand. Dabei läge das nahe. Gut – etwas Gold kann man immer gebrauchen, aber Myrrhe und Weihrauch? Luxusartikel der Antike für eine Kleinfamilie im Stall. Warum schenken die Weisen so etwas Unpraktisches? Weil nur dieses Kind für sie König und Gott und Erlöser war! Weil er selbst das „passende“ Geschenk war für eine friedlose Welt. Sie beschenken das Kind nicht, um es reich zu machen, sondern weil das Kind sie reich gemacht hat – mit einer Verheißung.