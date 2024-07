Konzert-Übertragung in Mettmann Die Macht der Liebe und André Rieu

Sein Publikum sei hungrig nach fröhlicher, sorgenloser Musik. So wie er selbst und sein Orchester, betont André Rieu immer wieder, warum er die leichte Muse so liebt. Natürlich bringt dem Niederländer das nicht nur Fanpost überglücklicher Menschen. In seinem Schloss in Maastricht lebt der Walzerkönig zusammen mit Ehefrau Marjorie. Um die 100 Konzerte gibt der Musiker etwa im Jahr, auf allen Kontinenten ist er erfolgreich und wird gefeiert, meistens sind die Hallen ausverkauft. Bei André Rieu ist alles bunt, die Bühnenshows sind bombastisch und teuer, das Publikum tanzt, klatscht, singt und lacht. Es ist eine Mischung aus Karneval und Schulausflug im Konzertsaal. Und sein Publikum liebt diese Mischung.