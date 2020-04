Geistliches Wort aus Mettmann : „an-hauchen“ – geht gar nicht!

Pfarrer Herbert Ullmann macht sich Gedanken um Nähe und gebotene Distanz. Foto: Dietrich Janicki/Janicki, Dietrich (jd-)

Mettmann Jesus war, im doppelten Wortsinn, immer „nah dran“ am Menschen. Das wäre ihm zurzeit verboten, dennoch liegt in seiner Botschaft Hoffnung.

Der Mundschutz, die Maske: Wohl d a s Symbol der Corona-Krise. Bei Lockerungen in den starken Einschränkungen des Öffentlichen Lebens soll durch ihren Gebrauch das Infektionsrisiko gemindert werden. Schon durch Ausatmen, so die Gesundheitsexperten, werden Viren in die Umgebung freigesetzt. Also: Neben dem Mundschutz auch Abstand halten, aktiv wie passiv. Wer viel und oft auch sehr persönlich mit Menschen zu tun hat, der weiß, wie sehr das die Kommunikation behindern kann.

Jesus zum Beispiel war, im doppelten Wortsinn, immer „nah dran“ am Menschen. Herzliche Begrüßung, gar Umarmung – für uns in diesen Wochen undenkbar, unmöglich. Der „Hauch“ der gefährlich werden kann, obwohl er doch eigentlich Lebensatem ist. Den Geist „aushauchen“ heißt sterben, so berichtet es die Bibel auch von Jesus am Kreuz. Die Psalmen, die große Lieder- und Gebetssammlung im Alten Testament, verwendet für alles Lebendige und Sterbliche das Bild des Ein- und Ausatmens: „Ein Hauch nur ist jeder Mensch“ (Ps 39,6). Gott haucht dem Adam, dem aus Erde Geformten, bildlich gesprochen dem ersten Menschen, Lebensatem ein.

Dadurch erst wird er wirklich lebendiger Mensch. Der „Hauch Gottes“ ist gewissermaßen ein Schöpfungsakt neben dem Wort „Es werde … und es ward“. Die Weisheit wird in der Heiligen Schrift als ein „Hauch der Kraft Gottes“ bezeichnet (Weish 7,25). Und die Auferstehungsberichte nennen das Anhauchen der Jünger als Instrument der Geistsendung (Joh 20,22).

Mich beeindruckt, wie erfinderisch viele in dieser Zeit geworden sind, um Aufmerksamkeit, Sympathie, Interesse „auszustrahlen“ (auch das ein tolles Wort!) auch ohne Leben (und Liebe) spendenden Atem. Die Liste des „Verzichts“ für jeden Einzelnen ist lang. Etliches davon greift tief in persönliche Freiheit, aber auch in die Gesundheit und Ausgeglichenheit ein. Nicht jeder kann die Einschränkungen oder die Enge zu Hause so leicht ertragen. Dazu kommen manche Sorgen und sogar Existenzängste.

Wenn Gott, so sagen wir, einen „langen Atem“ im Umgang mit seinen Geschöpfen hat, empfindet das nicht jeder als tröstlich, vor allem, wenn eigene Bedrängnisse den Menschen vielleicht „kurzatmig“ werden lassen, psychisch und physisch. Dass Gott aber Freund des Lebens ist und in Jesus Christus Hoffnung und Leben vermittelt, gibt mir Mut und Freiheit zum DURCHATMEN. Das wünsche ich auch Ihnen.

