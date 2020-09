An(ge)dacht : Kein Lehrer, der nicht auch noch Schüler sein kann

Pfarrer Christoph Biskupek in der Kirche Heilig Geist Foto: Koehlen, Stephan (teph)

Mettmann/Erkrath Alle, die daran gewöhnt sind, Aufträge zu vergeben und Erzieher zu sein, sollen sich auch darin üben, Schüler zu sein.

Baltasar Gracián, ein spanischer Jesuit und Schriftsteller des 17. Jahrhunderts, hat gesagt: „Es gibt keinen Lehrer, der nicht auch noch Schüler sein kann.“ Das erinnert auch an die Bibel, in der den Menschen zugerufen wird: „Höre, Israel!“ Dieses Zuhören auf die Weisungen Gottes steckt auch in der Mahnung Jesu: „Ihr sollt euch nicht Lehrer nennen lassen, denn nur einer ist euer Lehrer, Gott!“