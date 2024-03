AN(ge)DACHT „… verbunden durch das Band des Friedens“

Genau eine Woche vorher, immer am ersten Freitag im März, griff die christlich-ökumenische Initiative des „WELTGEBETSTAGES“, ursprünglich „Weltgebetstag der Frauen“ genannt, ähnliche Grundanliegen auf: Frieden und Versöhnung unter den Völkern, sowie die Gleichberechtigung von Frauen in Kirche und Gesellschaft. Erste Initiativen dazu erfolgten bereits 1812 in Boston, USA, ehe sich 1887 überkonfessionelle Gruppen aus den Vereinigten Staaten und Kanada zusammenschlossen, aus denen sich 1927 der erste Internationale Gebetstag entwickelte. Deutschland schloss sich 1947 mit britischen Frauen an, woran sich ein Jahr später auch Initiativen aus Frankreich und Russland ökumenisch beteiligten. Im jeweiligen Partnerland laufen begleitend Projekte, die die Situation von Frauen vor Ort verbessern und deren Rolle stärken, begleitet von entsprechender Aufklärungsarbeit.