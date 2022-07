An(Ge)dacht in Mettmann : Informationsverzicht für mehr seelische Gesundheit

Nachrichten und Informationen wichtig. Aber manchmal braucht es unbedingt eine Pause. Sie dient der eigenen Seelen-Hygiene.

Aber was wäre die Alternative? Nicht über die aktuellen Geschehnisse in der Welt informiert sein? Nicht zu wissen, was gerade passiert? Das wäre für mich zumindest keine Lösung. „Sommerloch“, das Wort hat für mich etwas mit Durchatmen, Kraft sammeln zu tun. In den Ferien dem Stress des Alltags entfliehen, einfach mal das Leben genießen. Und darauf muss ich auch in diesen Tagen nicht verzichten. Wenn einen die täglichen Nachrichten aufregen, kann man die Zeitung ja nur alle zwei Tage zur Hand nehmen, das Radio, wenn Nachrichten kommen immer mal ausschalten oder umschalten. Nicht alles muss man sofort wissen, nicht alles muss man sich stündlich aufs Neue anhören. Das Ganze hat nichts mit dem Ignorieren der aktuellen Situation zu tun, sondern dient der eigenen „Seelen-Hygiene“. Informiert bleiben ist wichtig – aber das Maß, in dem wir Informationen konsumieren eben auch. Brauchen wir eine Pause zum Durchatmen, sollten wir sie uns nehmen.