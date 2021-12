An(ge)dacht : Weihnachts-Influencer

Besondere Persönlichkeiten prägen unser Leben. Das gilt sowohl für einen persönlich als auch für die Gesellschaft. Heutzutage nennt man sie oft Influencer. Advent und Weihnachten sind voll von solchen Influencern, Menschen, die durch ihr Leben und ihre Taten Einfluss genommen haben.

Vielleicht liegt es an einer Art Geschichtsvergessenheit unserer Kultur. Aktuelle Influencer sind womöglich interessanter und angenehmer als Personen aus vergangenen Zeiten. Unsere Kultur streben nach allem Neuen und das, was gestern war, ist schnell aus der Mode und somit oft nicht mehr von Bedeutung. Lehrt uns die Advent- und Weihnachtszeit nicht genau das Gegenteil? Gerade in diesen Tagen merkt man, wie sehr sich die Menschen nach Traditionen, alten Gebräuchen und klassischen Werten sehnen. Trotz aller Versuche, Weihnachten neu zu erfinden – was teilweise auch gelungen scheint – hängen wir an dem, was uns die Weihnachtszeit gibt und vermittelt. Es steckt in allen die Sehnsucht nach Geborgenheit, Frieden und Vertrautem.