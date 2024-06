Justiz hat zurzeit zusätzliche Arbeit Neues Cannabisgesetz betrifft auch alte Urteile

Die juristischen Folgen des Konsumcannabisgesetzes und die damit verbundene Verschiebung des Strafrahmens seien eine Belastung „on top“ gewesen. „Wir müssen jedes Aktenzeichen einzeln raussuchen“, nimmt Igla die Überlastung der Justiz in den Blick. Das Problem für die Amtsgerichte: Die Akten für abgeschlossene Verfahren liegen dort nicht mehr vor, sie müssen erst von der Staatsanwaltschaft angefordert werden. Besonders kompliziert wird es, wenn mehrere Delikte wie beispielsweise Diebstahl, Körperverletzung und der Besitz von Cannabis abgeurteilt wurden. Dann muss geschaut werden, was von der Strafe übrig bleibt, wenn sich der Strafrahmen nach dem KCanG verschiebt. Durch die Gesetzesänderung in Sachen „Cannabiskonsum“ werden zukünftig mehr Verfahren bei den Amtsgerichten landen. Erst ab einer Straferwartung von vier Jahren werden Betäubungsmitteldelikte beim Landgericht angeklagt.