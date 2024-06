Fünftklässler im Heine-Gymnasium Mettmann Glücksfee hat per Losverfahren entschieden

Weil es Schulleiter Hanno Grannemann mag, transparent und schnell zu informieren, ist die Post an die Eltern bereits auf dem Weg. Die Würfel sind gefallen, wer die neuen Fünftklässler am Heinrich-Heine-Gymnasium sind. Dienstag ermittelten Martin Teubner von der Bezirksregierung Düsseldorf, sowie Heine-Chef Grannemann zusammen mit seinem Stellvertreter Dr. Holger Cornels per Losverfahren, das die Bezirksregierung als rechtssicher empfiehlt, welche 22 Kinder leider nicht nach den Sommerferien als neue Heine-Schüler durchs Schultor an der Hasselbeckstraße 2 laufen werden.