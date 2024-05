Verwaltungs-Mitarbeitende machen Mittwoch Pause Personalausflug der Stadtverwaltung

Wer nicht richtig faulenzen kann, kann vor allem nicht richtig arbeiten, so lautet ein sizilianisches Sprichwort. Mittwoch, 8. Mai, machen die Mitarbeitenden der Stadtverwaltung einen Personalausflug. Deshalb bleiben einige Dienststellen an diesem Tag geschlossen oder bieten nur einen eingeschränkten Dienst an.