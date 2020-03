Historisches Gebäude in Mettmann : Alte Posthalterei ist kein Denkmal – Abriss geht weiter

Die Arbeiten in den Gebäuden der „Alten Posthalterei“ mussten bis zu einer Entscheidung des LVR-Amts für Denkmalpflege im Rheinland ruhen. Foto: Stadt Mettmann

Mettmann Das Amt für Denkmalpflege sieht die Schäden an dem Gebäude als so groß an, dass es nicht mehr denkmalfähig ist.

(arue) Die „Alte Posthalterei“, Oberstraße 7, ist denkmalwürdig, aber nicht denkmalfähig. Zu diesem Urteil kommt das Amt für Denkmalpflege des Landschaftsverbands Rheinland (LVR) nach einer Begutachtung der Gebäude. Seine Entscheidung hat das LVR-Amt jetzt der Stadtverwaltung mitgeteilt, die die letztgültige Entscheidung über den Denkmalschutz des Gebäudes treffen muss. Das sagt ein Sprecher des LVR-Amtes auf Nachfrage unserer Redaktion.

Nachdem die Bürger- und Heimatvereinigung „Aule Mettmanner“ beim Landschaftsverband Rheinland (LVR) eine Überprüfung der Denkmalwürdigkeit der „Alten Posthalterei“ beantragt hatte, musste der neue Eigentümer der Immobilie sämtliche Arbeiten ruhen lassen. Die „Alte Posthalterei“ wurde vorläufig unter Schutz gestellt.

Am 21. Februar waren Mitarbeiter der Denkmalbehörde aus Pulheim zu einer Ortsbegehung in der „Alten Posthalterei“. Feuchtigkeit, Schädlinge und Pilzbefall hätten das Fachwerk des Gebäudes so stark beschädigt, dass „große Teile der Substanz abgängig sind“, erläutert der Sprecher. „Das sieht man der alten Posthalterei von außen nicht an.“ Doch wollte man das Gebäude in seiner jetzigen Form erhalten, müsste „ein rekonstruierender Neubau“ errichtet werden. „Das Gebäude hat eine hohe historische Bedeutung, aber es ist völlig kaputt“, so lautet das Urteil der Experten.

Vor mehr als zehn Jahren war die „Alte Posthalterei“ schon einmal von Mitarbeitern des LVR-Amts begutachtet worden. Sie kamen auch damals zu dem Schluss, dass das Ensemble wegen seiner vielen baulichen Veränderungen und aufgrund des schlechten baulichen Zustands nicht unter Denkmalschutz gestellt wird. „Ich bin froh, dass in dieser Sache eine schnelle Entscheidung getroffen wurde und das Bauvorhaben nun fortgeführt werden kann“, kommentiert Bürgermeister Thomas Dinkelmann das Gutachten.

(RP)