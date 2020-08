Historisches Mettmann : Als Kinder noch auf der Straße spielten

So stellten sich unsere Großväter das Verkehrsgeschehen der Zukunft vor. Überschrieben ist die Karte mit „Zukunftsvisionen der Breite Straße ca. 1920 bis 1930“. Foto: RP/Aule Mettmanner

Mettmann Das Thema Verkehr beschäftigte die Mettmanner auch bereits zu Kaisers Zeiten. Das zeigen historische Postkarten der Aulen Mettmanner.

Sonnige Grüße! Auch 150 Jahre nach ihrer Einführung in Deutschland bleibt die Postkarte eins der beliebtesten Mittel, um Urlaubsgrüße zu überbringen. Einer Umfrage des Digitalverbandes Bitkom zufolge schreiben 55 Prozent der Deutschen Postkarten aus dem Urlaub. Nach Erhebungen der Deutschen Post zum diesjährigen Jubiläum werden die meisten Urlaubskarten aus Italien verschickt, gefolgt von Frankreich, Österreich, Spanien und der Türkei. Aber auch aus Mettmann wurden diverse Postkarten verschickt. Wer sich die Motive heute ansieht, bekommt gleichzeitig einen historischen Einblick und eine Vorstellung von früheren Zukunftsvisionen. Alle Postkarten auf dieser Seite stammen aus dem Archiv der Aule Mettmanner.

Postkarten aus der Kaiserzeit ermöglichen uns heute einen Blick auf das frühere Stadtleben. So flanieren zum Beispiel gut gekleidete Herren über die Bismarckstraße. Die war damals noch ziemlich neu: Gemeinsam mit der Kaiserstraße (heute Goethestraße) und den umliegenden Straßenzügen wurde sie in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erschlossen. Damit wurde Mettmann über den historischen Ortskern hinaus erweitert.

Verein Die Bürger- und Heimatvereinigung „Aule Mettmanner“ pflegt Brauchtum, Mundart und Denkmäler. Gleichzeitig gestalten sie die Zukunft mit, indem sie Bürgerinteressen in der Stadt vertreten.

Das Viertel im Westen der Innenstadt wurde schnell zum Verwaltungssitz – hier befanden sich das Bürgermeisteramt und die Sparkasse. Mit dem evangelischen Krankenhaus und dem königlichen Lehrerseminar in unmittelbarer Nähe waren hier gleich mehrere wichtige Institutionen beheimatet.

Pläne gab es auch für die touristische Erschließung des Umlands. Anfang des 20. Jahrhunderts boomte die Ausflugskultur, was auch am Neandertal nicht spurlos vorüber ging. Wege, wie der gezeigte am Rabenstein, wurden für Sonntagsspaziergänger angelegt, Ausflugslokale und Hotels geschaffen. Die Gaststätte Zur Furth brachte mit ihrem eigenen Freibad ein besonderes Extra mit. Von den ehemaligen Besuchermagneten sind mittlerweile fast alle geschlossen. Langsam bekommt die Natur wieder mehr Raum im Neandertal. Und das ist eben eine neue Zukunftsvision.