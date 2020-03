Corona im Kreis Mettmann : Alltag mit Kind in Quarantäne

Info

Erkrankte Erkrath gibt es neun Erkrankte, in Mettmann einen, in Langenfeld zwei. Drei neue Erkrankungsfälle in Haan, einen in Ratingen und einen in Wülfrath.

Verdachtsfälle 8 in Erkrath, 3 in Ratingen, je 2 in Hilden und Mettmann, je einen in Langenfeld und Monheim.