„Allgemeine Sozialberatung“ wechselt den Standort Alle Angebote unter einem Dach

Häufig wissen Menschen in diversen Krisensituationen nicht weiter und fühlen sich allein. Für jene Personen mit den verschiedensten Anliegen bietet die „Allgemeine Sozialberatung“ der Diakonie im Kirchenkreis Düsseldorf-Mettmann eine erste Anlaufstelle. Seit vergangener Woche ist das Büro dieser Sozialberatung in Mettmann an einen neuen Standort gezogen.