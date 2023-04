Blitzer im Kreis Mettmann Hier wird in den kommenden Tagen Tempo gemessen

Und auch sonst führen Kreis und Kreispolizeibehörde Mettmann im April Geschwindigkeitskontrollen durch: Am Montag, 24., an Bahnstraße und Herrenhauser Straße in Mettmann sowie in Erkrath an der Morper Allee und Schimmelbuschstraße; Dienstag, 25., Mettmann: Eidamshauser Straße, Meiersberger Straße und Mettmann-Süd sowie in Erkrath: Haaner Straße und Max-Planck-Straße; Mittwoch, 26., Mettmann: Düsseldorfer Straße und Hasseler Straße sowie in Erkrath am Trills und Kempener Straße; Donnerstag, 27., Mettmann: Hasseler Straße und Goldberger Straße Erkrath: Feldheider Straße, Hackberger Straße und auch Freitag, 28., wird in Mettmann an der Düsseldorfer Straße/B7 und Wülfrather Straße kontrolliert, in Erkrath sind Willbecker Straße und Hackberger Straße an der Reihe. Gute Fahrt!