Weltweite Aktion : Ziel: Würdevolles Leben bis zum Schluss

Stand der Hospizbewegung Wülfrath zum Hospiztag. Rechts Vorsitzende Gudrun Sieg-Küster, in der Mitte Koordinatorin Beate Krüger. Foto: Achim Blazy (abz)

Mettmann/Erkrath/Wülfrath Die Hospizgruppen im Kreis Mettmann informierten zum Welthospiztag am Samstag über ihre wichtige Arbeit. Das Thema ist nach wie vor tabuisiert, sagen die Aktiven. Der Bedarf an Begleitern steige aber kontinuierlich.

„Das Thema wird zwar in der Öffentlichkeit immer bewusster, aber es ist nach wie vor noch ein Tabu“, sagt Beate Krüger, die hauptamtlich die Hospizarbeit in Wülfrath koordiniert. Dabei sei der Bedarf groß, um Sterbenden und Schwerstkranken ein würdevolles Lebensende zu bieten oder angehörige Pflegende zu entlasten. Gerade in den Heimen, wo sich der Verein mit 28 ehrenamtlichen, ausgebildeten Hospizbegleitern ebenfalls engagiert, gebe es viele einsame Menschen, die sich über einen Gesprächspartner und etwas Abwechslung freuen. Aber: „Mit dem eigenen Tod setzt sich keiner gerne auseinander“, sagt Sebastian Pietschek, stellvertretender Leiter des Franziskus-Hospizes Hochdahl. Man müsse Ängste durch Gespräche abbauen.