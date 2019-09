Kreis Mettmann : Jeder Tag sollte Weltkindertag sein

Am Mettmanner Königshof sorgte Clown Pepe am Samstag für viel Kurzweil unter blauem Himmel. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Am Wochenende wurde mit Spiel, Spaß und Informationen auf die Rechte der Jüngsten aufmerksam gemacht.

Der Weltkindertag wurde nicht nur in Wülfrath und Erkrath, sondern auch in Mettmann mit einem großen Fest auf dem Königshofplatz gefeiert: An 38 Ständen vin Vereinen und Institutionen konnten sich Erwachsene über die Angebote der Einrichtungen informieren, Kinder fanden jede Menge Spielangebote, unter anderem zwei Hüpfburgen, eine Bimmelbahn zum Mitfahren, Figuren zum Anmalen, Entenangeln und Kinderschminken. Mit dabei war auch Clown Pepe, der für jede Menge Spaß sorgte.