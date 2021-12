Adevnts-Aktion in Mettmann : Müllmänner begeistern die Mettmanner

Adevnts-Aktion in Mettmann

Mettmann Blinkende Lichter, Weihnachtslieder als Untermalung und Männer in roten Zipfelmützen, die neben den Mülltonnen tanzen: Ein Team des Bauhofs zauberte mitten im Advent den Bürgern ein Lächeln in die Gesichter. Entstanden ist das Ganze nach einer spontanen Idee.

Die schlechte Nachricht vorweg: Diese Weihnachtsgeschichte ist ein Rückblick. In der kommenden Woche herrscht wieder stille Nacht, wenn die Müllabfuhr kommt. Das war jetzt ein paar Tage lang etwas anders in Mettmann. Da haben die Müllmänner in Orange nicht nur jedermanns Unrat abgeholt, sondern auch etwas Seltenes und Wertvolles gebracht: Freude und ein Lächeln.