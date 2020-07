Mettmann : Aktion der Kulturvilla: Ist das Kunst oder kann das weg?

Mettmann Endlich, endlich, endlich, möchte man sagen, können die Kulturschaffenden nach dem harten Lockdown der Corona-Krise wieder kreativ werden. Und so zeigte Constanze Backes jetzt ihre vielfältigen Talente. Sehenswert – auch im Video.

Eine solche Metamorphose ist wohl noch nicht Vielen geglückt: Constanze Backes verwandelte sich von der klassischen Opernsängerin, auf den europäischen Bühnen zu Hause, zum umjubelten Comedianstar. Monatelang war die Kulturvilla wegen der Corona-Krise verwaist, doch jetzt gab das Ordnungsamt grünes Licht und Constanze Backes konnte ihrer Biografie eine weitere, grandiose Gabe hinzufügen. Mit ihrem Partner Felix Janosa, einem glänzenden Pianisten und Komponisten, spulte Backes ein Feuerwerk komödiantischer Brillanz in ihrer Kulturvilla ab, dass einem der Atem stockte.

Das Video, auf dem diese Erlebnisreise basiert und das von einer Filmfirma aus Wuppertal gedreht worden ist, wird die umtriebige, immer voller neuer Ideen steckende Künstlerin zur Bewerbung an der Internationalen Kulturbörse in Freiburg vorstellen. Ein solches Kleinod muss den deutschsprachigen Raum erobern.

Backes kann hochwertiges Kabarett – sie schlüpft in die unterschiedlichsten Rollen; sie singt, schauspielert und parodiert meisterhaft, setzt unterschiedliche Dialekte und Mundarten ein, hat sich dafür von professionellen Spezialisten coachen lassen. Ob wienerisch, ungarisch, sächsisch oder Schwyzerdütsch, da zahlt sich auch ihre große Musikalität aus. Mit der berühmten Frage einer Putzfrau zu Werken von Josef Beuys: „Ist das Kunst oder kann das weg?“ hat Constanze Backes ihre Show betitelt und sie in umwerfender Art umgesetzt.

Ob ihre Corona Kritik am „lieben Landesvater“ oder der ach so Kunst beflissenen Gabriele Uellendahl, bei der Picasso die Sonnenblumen malte und Monet die Mona Lisa. Sie schaut schon dem Volk aufs Maul, wird aber nie verletzend. Ganz genial kam ihre Kritik an den modernen Inszenierungen klassischer Opern rüber: Humperdinks Oper „Hänsel und Gretel“ wurde nach Auschwitz verlegt und La Bohème musste unbedingt im Drogenmilieu spielen. Damit hat sie sicherlich vielen Opern- und Theaterfreunden aus dem Herzen gesprochen. „Ein Regisseur ist ein Sadist!“ – O-Ton Constanze Backes.