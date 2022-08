Mettmann in Partystimmung : Feierstimmung nach Ladenschluss

Sonne, Sekt und beste Stimmung bei der After Work Party in Mettmanns Freiheitstraße. Kathrin und Sonja genießen es. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Das Format ist nicht neu, begeistert jetzt aber die Feierlustigen in Mettmann. Dass die After Work Party so gut ankommt, liegt an kühlen Drinks und heißen Beats.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Fröhliches Gelächter und beste Stimmung: bei der After Work Party feiern die Gäste sich, das Leben und den knallheißen Donnerstagabend. Das Stück Freiheitstraße rund um die Schäfer-Skulptur avanciert zum Szenetreff. „Wir feiern Geburtstag“, freute sich schon kurz nach Eröffnung eine Mädelsgruppe, die als Erkennungszeichen ein „Happy Birthday“-Krönchen im Haar trug. „Auf diesen Moment habe ich den ganzen Tag hingefiebert“, erklärte Sabrina, ebenfalls mit Freundinnen unterwegs. „Mehr, mehr, mehr!“, schwärmte auch Kirill übers Event.

Gastgeber Silvio Miglietta war schon mittags schwer am schuften, rückte Stehtische, platzierte Theken und überprüfte die Bevorratung, damit gefeiert werden konnte.

„Immer wieder kamen Leute, die einen der Stehtische für sich reservieren wollten“, erzählte er. Und kaum war um 18 Uhr der offizielle Startschuss zur Feier nach Büroschluss zwischen Café Dal Pastore sowie dem Bürger & Edelmann gefallen, fluteten Feierfreudige, Durstige und Erlebnishungrige das Areal zum Rendezvous nach Ladenschluss. „Zum ersten Mal seit drei Jahren gibt es die Aftrer Work Party“, erklärte Silvio Miglietta die erzwungene Pause durch die Pandemie.

Dass die Stimmung fröhlich und unbeschwert war, lag an DJ Kai, Prosecco, Aperol Spritz und italienischem Bier sowie weiteren gut gekühlten Erfrischungen.

„So könnte es jeden Abend sein“, sagte Kirill. „In diesem Jahr gibt es keine weiteren Feiern dieser Art“, winkte der Gastronom ab. Was in vorpandemischen Zeiten alle 14 Tage möglich war, ist jetzt eine einmalige Sache. „Erst fehlten mir die Leute, nun mache ich Ferien.“

(von)