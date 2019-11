Demo gegen Rechts in Mettmann : AfD-Tagung beschäftigt Hauptausschuss

Mettmann Nils Lessing (Grüne) hakte im Nachgang von Tagung und Gegendemo nach: Warum hat die Stadtverwaltung nicht informiert?

(arue) Grünen-Fraktionschef Nils Lessing hat im Haupt- und Finanzausschuss am Dienstagabend Nachfragen zur AfD-Veranstaltung gestellt, die diese am Sonntag in der Neandertalhalle abgehalten hat. Es handelte sich dabei um eine Tagung der Bezirksdelegierten, bei der sie unter anderem ihren Kurs für die bevorstehende Kommunalwahl festlegten.

Vertreter der Ratsfraktionen und Ortsverbände der Parteien, das Bündnis für Toleranz und Zivilcourage sowie die Aktion „Fridays for future“ hatten für die Zeit der Tagung zu einer Gegen-Demo aufgerufen, die friedlich verlief. Aufgrund des Totensonntags waren die Beteiligten zu einer stillen Mahnwache aufgerufen, die später in eine lautstarke Kundgebung der jugendlichen Teilnehmer mündete. Bürgermeister Thomas Dinkelmann war, gemäß seiner eigenen Ankündigung, nicht anwesend. Dafür stand er erneut in der Kritik, nachdem eine Kundgebung der als rechtsextrem eingestuften Partei „Der III. Weg“ in Mettmann im März dieses Jahres bereits für Aufruhr sorgte – unter anderem auch deshalb, weil der Bürgermeister die Ratsfraktionen im Vorfeld nicht davon informierte.