Mettmann : AfD kritisiert geplante Demo an der Stadthalle

Mettmann (hup) Die Pläne von Ratsfraktionen, Ortsverbänden, Bündnis für Toleranz und Zivilcourage, „Omas gegen Rechts“ und „Fridays for Future“, die Tagung der Partei AfD am Dienstag in der Stadthalle mit einer Mahnwache vor dem Gebäude zu begleiten, sind bei der AfD auf Kritik gestoßen.

„Wieso protestieren SPD, Linke und Grüne dagegen, dass ein politischer Gegner zu einer Informationsveranstaltung einlädt?“, schreibt Günter Pollmann vom AfD-Stadtverband in einer Pressemitteilung. Die AfD sei eine zugelassene, wählbare Partei, die mittlerweile in fast allen Landtagen und im Bundestag sitze und mehrere Millionen Wähler habe. Sei nicht jeder Bürger selbst in der Lage, sich zu informieren, seine Schlüsse zu ziehen und zu entscheiden, welcher Partei er seine Stimme gebe, schreibt Pollmann weiter. Dass man zu Toleranz und Demokratie aufrufe, gleichzeitig aber gegen eine Bürgerveranstaltung der AfD demonstriere, sei „ein Widerspruch par ecxellence“. Die AfD bekenne sich „ohne jede Einschränkung“ zum Grundgesetz, so Pollmann. Die Organisatoren der Mettmanner Gegendemo wie etwa Nils Lessing von den Grünen halten dagegen: „Die rechtspopulistische Hetze der AfD wollen wir nicht einfach widerspruchslos hinnehmen und das schon gar nicht aus unserer Stadthalle heraus. Solange die AfD rechtextreme Personen wie Herrn Höcke in ihren Reihen toleriert, ist sie eben keine normale konservative Partei, als die sie sich bei Veranstaltungen wie in Mettmann darstellen will.“ Die Mahnwache findet am Dienstag, 4. Februar, um 18 Uhr vor dem Awo-Ortsverein an der Gottfried-Wetzel-Straße gegenüber der Stadthalle statt.