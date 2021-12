Medizinische Versorgung in Alt-Erkrath : Mettmanner Ärzteteam übernimmt Erkrather Praxis

Monika Ringel-Niemzik (li.), Jessica Roeben und Clemens Stock. Foto: EVK Mettmann

Erkrath Nach 37 Jahren geht Gynäkologin Monika Ringel-Niemzik in den Ruhestand. Zwei Fachärzte aus Mettmann starten im neuen Jahr in neuen Räumlichkeiten, nur einen Steinwurf von der alten Praxis an der Kreuzstraße entfernt.

(RP) Nach 37 Jahren hat Dr. Monika Ringel-Niemzik ihre gynäkologische Praxis an der Kreuzstraße geschlossen. Mehr als 11.000 Patientinnen hat sie in ihrer Zeit als niedergelassene Frauenärztin in Erkrath behandelt, viele von ihnen 20 oder gar 30 Jahre lang. Eine Versorgungslücke wird es mit dem Ruhestand der Frauenärztin aber nicht geben, denn das Evangelische Krankenhaus (EVK) Mettmann hatte schon frühzeitig erklärt, den Praxissitz übernehmen zu wollen.

Ab voraussichtlich 10. Januar beraten, behandeln und betreuen die Fachärzte Dr. Jessica Roeben und Dr. Clemens Stock die Patientinnen in Erkrath – dann in neuen Praxisräumen der Praxis Chirurgie Erkrath, einen Steinwurf von der bisherigen Praxis Ringel-Niemzik entfernt. „Ich wünsche mir, dass das patientenbezogene Arbeiten weitergeführt wird, mit Zeit bei der Behandlung und Redezeit für Beschwerden oder Sorgen. Mein Credo war es immer, Respekt vor dem weiblichen Körper zu haben, die Frauen in ihrer Situation zu stärken und ihnen vertrauensvoll zu begegnen“, sagt Monika Ringel-Niemzik. Sie ist nach 37 Jahren mit einem lachenden und einem weinenden Auge in den Ruhestand gegangen.

Nachfolgerin Jessica Roeben ist 37 Jahre alt und wechselt als ausgebildete Fachärztin nach jahrelanger Arbeit im Krankenhaus in den Praxisalltag. „Ich freue mich darauf, unseren Patientinnen von der Jugend bis ins Alter kompetent zur Seite zu stehen“ sagt Roeben. Sie möchte insbesondere jungen Mädchen und Frauen mit spezialisierten Sprechstunden eine vertrauensvolle Anlaufstelle bieten. Den Praxisalltag teilt sie sich mit Clemens Stock, der weiterhin als Chefarzt im EVK Mettmann tätig ist, seine Kollegin aber tageweise in der Praxis unterstützen wird. Beide werden tägliche Sprechstunden anbieten – und wissen um die großen Fußstapfen, die es in Erkrath nun zu füllen gibt.

„Ich bin mir sicher, dass wir in Erkrath weiterhin eine Top-Adresse für die ambulante Versorgung in der Frauenheilkunde sein werden“, untertstreicht Clemens Stock. Bis dahin laufen die Bauarbeiten in den Praxisräumen in der Beethovenstraße auf Hochtouren.

