Auswirkungen des bundesweiten Ärztestreiks in Mettmann : Der Betrieb im EVK läuft nach Plan

Mettmann An Universitätskliniken streiken Ärzte. Das Krankenhaus in Mettmann ist davon nicht betroffen.

Das EVK ist Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Essen-Duisburg. Nur in wenigen Punkten gibt es direkte Kooperationen wie etwa in der Pathologie, sowohl mit Düsseldorf als auch mit Essen. „Unsere Kooperationen sind nicht von dem Streik betroffen. Allerdings kann es sein, dass wir planbare, erforderliche Verlegungen an ein Hochschulklinikum nicht oder nicht zeitnah durchführen können“, führt die Pressesprecherin aus. Dies sei erstens allerdings nur sehr selten erforderlich und da zweitens die Streikdauer überschaubar ist, „nicht beeinträchtigend“. Notfallmäßige Verlegungen können auch in andere Kliniken organisiert werden. Einen Tag lang legten am Dienstag Ärzte ihre Arbeit nieder, die Versorgung der Patienten blieb gewährleistet.