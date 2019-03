Ärgernis: Bis Juni Staus auf der Ringstraße

Stau auf der Ringstraße in Mettmann. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann (cz) Der tägliche Stau auf der Ringstraße wird noch bis mindestens Juni bleiben. Die Stadtwerke Düsseldorf erneuern von der Kurve Ringstraße bis zur Gottfried-Wetzel-Straße die Trinkwasserleitung.

Die Hauptrohre liegen bereits in der Erde. Jetzt, so eine Sprecherin der Stadtwerke, gehe es darum, die Hausanschlüsse zu verlegen. Man werde teilweise nachts arbeiten, da der Zuweg zur Katholischen Grundschule gewährleistet bleiben müsse. Voraussichtlich Mitte Oktober sollen alle Arbeiten abgeschlossen sein. Im Baustellenbereich ist die Fahrspur stadtauswärts auf die Linksabbiegerspur der Ringstraße in Richtung Neanderstraße verlegt worden. Dies führt zu den täglichen Staus.