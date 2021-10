Ärger in Mettmann : Eltern-Teilung an St. Martin in Kitas

Eltern-Teilung an St. Martin in Kitas

Mettmann Entweder Vater oder Mutter sollen zum Martinsfest Zutritt in den Kitas haben. Die Stadt behauptet, sie setze damit NRW-Regeln um. Das Land dementiert energisch.

Zahlreiche Eltern von Mettmanner Kita-Kindern sind sauer auf die Stadt. Mit der Einladung zu den Martins-Feiern erfuhren sie: Im Rahmen des Hygienekonzepts sei nur ein Elternteil pro Kita-Kind zugelassen. Und das, obwohl natürlich die 3G-Regeln gelten und Masken getragen werden sollen. Bei Nachfragen verwiesen die jeweiligen Kita-Leitungen auf eine generelle Order der Stadt: Der zuständige Dezernent Mirko Sucic habe es so angeordnet. Auf eine Anfrage der RP teilte ein städtischer Sprecher mit: „Die Rahmenbedingungen der Teilnahme an Veranstaltungen ist Teil der jeweils aktuell geltenden gesetzlichen Regelungen der Corona-Schutzvorschriften.“

Das ist falsch. Das zuständige Landesgesundheitsministerium in Düsseldorf sagt: „Es gibt keine Regelung in der Coronaschutzverordnung oder der Coronabetreuungsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen, nach der die Begleitung von Kindergartenkindern bei solchen Veranstaltungen zwingend auf einen Elternteil begrenzt ist. Nur die 3 G-Regelung ergibt sich aus den Landesverordnungen für Veranstaltungen in den Einrichtungen.“ Es stehe aber natürlich der Stadt Mettmann frei, für die jungen Familien, schärfere Regeln in Kraft zu setzen. Etwa, wenn enge Räume und schlechte Lüftung dies als notwendig erscheinen lassen.