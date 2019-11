Vorweihnachtliches Mettmann : Adventürchen startet mit echten Kaltblütern

Mettmann Zum Auftakt der Advents-Aktion reist Gutsherr Rolf Beckershoff mit einem Pferdefuhrwerk an.

(arue) Ab Sonntag, 1. Dezember, startet der lebendige Adventskalender „Adventürchen“ in der Oberstadt. Mit-Organisatorin Constanze Backes macht auf eine Neuheit aufmerksam: Damit das Suchen hinter den Blotschenmarktbuden und in den verwinkelten Gassen der Oberstadt ein bisschen leichter wird, sind die „Schatzkarten“ dieses Jahr bereits vor ausgefüllt. Die von Fotografin Gabi Förster entworfenen Pläne liegen in Geschäften, Schulen, Kindergärten und Cafés aus. So sehen Eltern und Kinder gleich, welche Türen sich täglich um 17 Uhr im Advent öffnen werden. Was sich dahinter verbirgt, wird nicht verraten, es sei jedoch so viel gesagt: Es sind wieder beliebte Bastelangebote dabei, es wird gelesen, gesungen, geturnt und gebacken, die Feuerwehr fährt große Einsatzwagen auf und lässt sicher auch Väterherzen höher schlagen. Doch es öffnen sich auch neue Räume wie etwa die neue Praxis von Ulrike Eigen am Markt, das Fotostudio Nentwig am Adlerberg und die schöne Tanzboutique „Sonnentanz“ auf der Orthsgasse.