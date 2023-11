Einkaufsstadt Mettmann „Adventstüte“ als kleines Bonbon zum Einkaufsbummel

Mettmann · 23 Einzelhändler in Mettmann beteiligen sich auch in diesem Jahr an der Aktion „Adventstüte“. Was das für die Kundschaft bedeutet.

Bis zum nächsten verkaufsoffenen Sonntag dauert es noch einen kleinen Moment. Der nächste und letzte verkaufsoffene Sonntag des Jahres wird in Mettmann rund um den Blotschenmarkt am 3. Dezember stattfinden. Doch bereits jetzt möchten die Einzelhändler aus der Neandertalstadt das vorweihnachtliche Geschäft für sich nutzen und ihre Angebote sprichwörtlich an den Mann bringen. Um dem Einkaufsbummel durch die Innenstadt eine attraktive Zusatznote zu geben, haben sie ein feines Bonbon reaktiviert. Der Besuch in der Innenstadt lohnt sich laut Auskunft der Geschäftsleute in den kommenden Wochen besonders, denn viele beschenken die Kundschaft in der Vorweihnachtszeit mit liebevoll bestückten Adventstüten. Der Startschuss für die diesjährige Adventstüten-Aktion des Mettmanner Einzelhandels und des Stadtmarketings der Kreisstadt Mettmann ist am Montag gefallen, wie Stadtsprecher Thomas Lekies mitteilt. „Die beliebten Adventstüten enthalten kleine Überraschungen und werden kostenlos bei einem Einkauf in den teilnehmenden Betrieben überreicht“, informiert er. Die genauen Abgabebedingungen und die Tüten-Ausstattung legen die teilnehmenden Unternehmen selbst fest, beispielsweise ab welchem Einkaufsbetrag eine Tüte verschenkt wird. Das Angebot richtet sich an Personen ab 18 Jahren und die Tüten gibt es, so lange der Vorrat reicht. „23 Unternehmen konnten wir dieses Jahr für die Aktion gewinnen“, freut sich Beate Bosselmann vom Stadtmarketing, „Die meisten der teilnehmenden Betriebe haben sich auch schon in den vergangenen Jahren beteiligt und sind wieder dabei, da die Aktion so gut angenommen wird.“ Alle Unternehmen freuen sich, ihren Kundinnen und Kunden ein schönes Shopping-Erlebnis bieten und ihnen beim vorweihnachtlichen Einkaufen eine kleine Freude bereiten zu können. Der perfekte Einkaufsbummel endet übrigens für viele Shoppingfans mit einem Einkehrschwung zu den ortsansässigen Gastronomen.

