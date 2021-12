Musikalischer Advent in Mettmann : Trotz Umbesetzung klangvolles Adventskonzert

Musikalischer Advent in Mettmann

Beim Konzert der Maria-Nenninghoven-Stiftung in der Evangelischen Kirche Freiheitstraße begeisterten Daniel Posdziech an der Orgel und Sopranistin Sarah Epe. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Gemeinsam Gutes tun, das ist eines der Ziele der Nenninghoven-Stiftung. Beim stimmungsvollen Konzert wurden Stücke aus der Barockzeit bis zur Moderne gespielt – und Geld für Bedürftige gesammelt.

Vom Frühbarock bis in die Moderne führte Daniel Podziech die Zuhörer in der evangelischen Kirche Freiheitsstraße am Vorabend zum dritten Advent durch ein musikalisches Programm, das sein Publikum fand.