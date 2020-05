Mettmann : ADFC spendet Stadt Online-Nutzung für bessere Radwege

Mettmann Die Radwegesituation in Mettmann ist alles andere als zufriedenstellend, bilanziert die Radlervereinigung ADFC. Er spendiert der Stadt daher die Lizenzkosten zur Nutzung der Mängelmeldeplattform „RADar“ für drei Jahre.

Mettmann gehört demnach zu den vier Prozent der Städte in Land und Bund, die am schlechtesten abschneiden. Die Stadt befindet sich auf Platz 304 von 311 Städten vergleichbarer Größe im Bund und auf Platz 79 von 82 vergleichbaren Städten im Land NRW – eine deutlich verbesserungswürdige Ausgangslage, unterstreicht der ADFC. Daher sei es zu begrüßen, dass in diesem Jahr ein Radverkehrskonzept (RVK) begonnen werden soll – mit ambitionierten Zielen zur Verbesserung. Die Mittel dafür waren schon 2019 in den Haushalt eingestellt worden. Parallel und kurzfristig hat der Verkehrsausschuss der Stadt auf Antrag der CDU bereits 50.000 Euro für 2020 bereitgestellt, um akuten Handlungsbedarf anzugehen. Gemeinsam mit RVE haben die Aktiven vom ADFC bereits 21 Vorschläge eingebracht, weitere Vorschläge kommen von Me-Sport und PSV. Diese Bürgerbeteiligung möchte der ADFC jetzt ausbauen. 2019 hat er den Klimapreis der Firma Innogy gewonnen und will einen Teil seines Preisgeldes nun für die Verbesserung des Radwegenetzes vor Ort einsetzen: Er spendet der Stadt die Lizenzkosten zur Nutzung von „RADar“ für drei Jahre.