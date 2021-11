Vorweihnachtszeit : Adventstüten versüßen Einkauf in Mettmann

Cora Fuchs initiierte im vergangenen Jahr die Adventstüten-Aktion, die jetzt fortgesetzt wird. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Die einzelhändler in Mettmann wollen ihrer Kundschaft Kundschaft auch in diesem Jahr wieder besondere Einkaufserlebnisse bieten. 2020 von Cora Fuchs quasi aus der Not geboren, gibt es jetzt auch wieder die Avendstüten als Goodie.

Seit Monatsbeginn gibt es für Shopper in der City ab einem gewissen Einkaufswert als Bonus eine Adventstüte dazu. Die Idee dazu wurde im vergangenen Jahr aus der Not heraus geboren, kam sehr gut an und wird nun wiederholt. „Leider kann ich nicht den genauen Inhalt der Adventstüten verraten, dann wäre ja die Überraschung weg“, sagt Initiatorin Cora Fuchs und lacht.

Bei ihr im Geschäft könnten es also Goodies aus der Rubrik „Tee, Feinkost, Geschenke“ sein, Kosmetikerinnen oder Friseurinnen setzen das Thema Wellness um und bei anderen ist es etwas Weihnachtliches. „Mal lecker, mal schön, mal praktisch, mal eine Ersparnis in Form von Gutscheinen.“ Die Resonanz der Kunden ist toll, „ich freue mich immer mit, wenn ich sehe, wie sich die Kunden bedanken.“

Angeschrieben hatte die Initiatorin etwa 70 Einzelhändler. Die 29 Teilnehmenden zieren jetzt einen entsprechenden Flyer. Hauptsächlich sind es Geschäfte in der Innenstadt, aber auch einige in Metzkausen und den Außenbezirken.

Ganz unterschiedlich sind dabei die Bedingungen, zu denen die Kunden mit einem solchen Geschenk bedacht werden. Es ist an einen Einkaufspreis gebunden, der naturgemäß differenziert wird – je nach Warenangebot der Geschäfte.Bei Cora Fuchs beispielsweise wird bei einem Einkauf im Wert von 25 Euro eine solche Adventstüte als Bonbon ausgehändigt. „So oder so – Hauptsache, die Tüten bereiten den Menschen Freude“, sagt Cora Fuchs. Die Dauer der Aktion legen die Teilnehmenden selbst fest, hier herrscht das Prinzip „solange der Vorrat reicht“.

Übrigens: An den Adventssamstagen bleiben viele Geschäfte in der Innenstadt bis 18 Uhr geöffnet. Und: Als weiteres Highlight sei für Freitag, 19. November, bis 21 Uhr ein Late-Night-Shopping von vielen Einzelhändlern in der Innenstadt geplant. Dann soll für die Kundschaft der rote Teppich ausgerollt werden.

(eise/von)