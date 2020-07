Bauarbeiten in Mettmann : Achtung Staus: Landesbetrieb lässt Mauer sanieren

Bauarbeiten in Mettmann

Mettmann Bis Ende September dürften die Verkehrsbehinderungen andauern, die durch eine Baustelle an der L357/Mettmanner Straße entstehen: Der Landesbetrieb Straßen saniert dann eine Stützwand.

(RP) Ab Mittwoch, 29. Juli, beginnt der Landesbetrieb Straßen mit Vorarbeiten für die Sanierung der Stützwand auf der L357/Mettmanner Straße in Höhe der Neandertaler Fundstelle. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Freitag. Ab Montag, 10. August, beginnen dann die Arbeiten an der Stützwand. Bei den Instandsetzungsarbeiten an der 70 Meter langen und 2,70 Meter hohen Stützwand werden Ausbrüche im Mauerwerk mit Spritzbeton verfüllt. Im Anschluss wird zur Sicherung der Wand und der darüber liegenden Böschung ein Schutznetz angebracht. Während dieser Arbeiten ist die L357/Mettmanner Straße im Bereich der Stützwand halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird durch eine Baustellenampel geregelt. Die Arbeiten dauern bis Ende September.