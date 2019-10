Stadt Mettmann warnt : Achtung giftig: Stechapfel auf städtischen Flächen

Mit dem Stechapfel erzeugten Hexen einst Mixturen, die Halluzinationen und Visionen hervorriefen. Foto: dpa-tmn/Marion Nickig

Mettmann (des) In den vergangenen Wochen ist es wiederholt vorgekommen, dass Bürger in Baumscheiben an der Weststraße und zuletzt auch im Stadtwald hochgiftige Pflanzen auf städtische Flächen gesetzt haben.

Bei den Pflanzen handelte es sich in beiden Fällen um Stechapfel, der zur Familie der Nachtschattenpflanzen gehört. Die Pflanze ist hoch giftig. Der Kontakt mit dem Pflanzensaft des Stechapfels kann Hautreizungen auslösen. Der Verzehr der Blütenblätter kann schon bei einer Dosis von vier bis fünf Gramm bei Kindern zum Tode führen. Gleiches gilt für die Frucht, die in ihrer äußeren Form einer Kastanie ähnelt.

Die Stadtverwaltung bittet alle Mettmanner darum, ohne vorherige Abstimmung mit dem Grünflächenamt oder dem Baubetriebshof keine Pflanzen in öffentlichen Flächen zu setzen. Nicht jeder weiß, welche Pflanzen giftig sind und welche nicht. Die Mitarbeiter des städtischen Baubetriebshofes und des Grünflächenamtes sind darin entsprechend geschult.

Für die Meldung von Bewuchs mit Stechapfel, Herkulesstauden und anderen giftigen Pflanzen kann der Mängelmelder auf der städtischen Homepage www.mettmann.de genutzt werden. Dort kann der Stadtverwaltung auch ein oder mehrere Fotos vom Standort gesendet werden.

(des)