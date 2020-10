Kreis Mettmann Die Trickbetrüger zeichnen die Gespräche am Telefon auf und schneiden die „Ja"-Antworten der Angerufenen zu einer nie gestellten Frage nach dem Abschluss eines Abonnements zusammen. Anschließend flattern Rechnungen ins Haus.

(RP) In einer gemeinsamen Pressemeldung warnen die Kreispolizeibehörde Mettmann sowie der Kreis Mettmann vor einer aktuellen Betrugsmasche am Telefon. Dabei geben sich Betrüger als Mitarbeiter des Service Centers des Kreises Mettmann aus, um den Angerufenen unter falschen Angaben überteuerte Abonnements zu verkaufen.

So wurde Anfang Oktober eine 83-jährige Erkratherin von einer Frau angerufen, die angeblich im Auftrag des Service Centers eine Umfrage durchführe. Die Anruferin stellte der scheinbar belanglose Fragen wie „Ist eine Apotheke in Ihrer Nähe?“, oder „Haben Sie gute Luft in Ihrem Wohnumfeld“. Die Erkratherin bejahte beides. Am Ende des Anrufs wurde ihr mitgeteilt, sie habe gerade ein Abonnement über die regelmäßige Lieferung von Medikamenten und Salben abgeschlossen.