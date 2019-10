Kreis Mettmann : Achtklässler erkunden Berufsfelder

METTMANN Das ist eine Chance für Unternehmen, sich als potenzieller Arbeitgeber vorzustellen.

Alle weiterführenden Schulen im Kreis Mettmann nehmen am Landesprogramm „Kein Abschluss ohne Anschluss“ teil. Ziel dieser Initiative ist es, den Übergang von der Schule in den Beruf zu optimieren. Ein wichtiges Element dabei ist die betriebliche Berufsfelderkundung, die im Kreis Mettmann in der Woche vor den Osterferien (27. März bis 1. April 2020) stattfindet. Dabei erhalten Schüler der achten Jahrgangsstufe die Möglichkeit, an drei Tagen drei unterschiedliche Berufsfelder kennenzulernen.