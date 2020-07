Geistliches Wort aus Mettmann : Abstand halten – Abstand nehmen

Mettmann Für den Seelsorger war „Abstand“ seit März eher ein räumlicher Begriff, kombiniert mit Mund- und Nasenschutz. Nähe, Innerlichkeit, Begegnungen und Gespräche mit Substanz gab’s trotzdem.

Kaum irgendwo wird man nicht auf diese „neue Lebensregel“ hin gewiesen: Mindestabstand halten! Wo das nicht eingehalten wird, etwa in der Düsseldorfer Altstadt oder an der Rheinpromenade, kommt die Polizei. So ist das heute. Manche sehnen sich in diesen Tagen nach der Ferne. Zumindest vom Gefühl her dem Virus entfliehen. Richtige Fernreisen gehen aber noch nicht, Mittelmeer schon eher. Andere sind schon mit Nord- und Ostsee, Bayerischem Wald oder Österreich zufrieden: Hauptsache raus! Und: Ein Quartier finden! Nicht in der Fast-Quarantäne der letzten Monate „versauern“, sondern Luftveränderung, Szenenwechsel. Abstand n e h m e n ! Auch ich bin froh, mal weg zu kommen, für ein paar Wochen, Allgäu / Bregenzerwald bei und mit meinem älteren Bruder. Abstand nehmen vom Terminkalender, der sich parallel zu den „Lockerungen“ kontinuierlich füllt. Kopf frei kriegen für viel Neues das ich nach den Sommerferien erwarte. Und damit meine ich nicht nur die „Zweite Welle“, die Virologen ankündigen. Als Seelsorger war „Abstand“ für mich seit März eher ein räumlicher Begriff, kombiniert mit Mund- und Nasenschutz. Nähe, Innerlichkeit, Begegnungen und Gespräche mit Substanz gab´s trotzdem: In Gärten, auf Terrassen, am Telefon, online, auf der Straße. „Abstand“ ist eben auch eine Frage von äußerer oder innerer Distanz. Vielen meiner Berufskollegen ist die ganz andere Form von Nähe in den letzten Monaten auch zur Herausforderung geworden. Und ganz schön anstrengend. Da tut „Abstand halten“, runterkommen, zu-sich-selbst-kommen mal gut. „Abstand-nehmen“ möchte ich dann gerne von der Gefährdung durch eingefahrene Routine. Auch in solchen weltweit bedrohlichen Krisenzeiten entwickelt doch jeder so seine eigenen Mechanismen der Abwehr. Dazu möchte ich auf Abstand gehen. Selbst das Gebet, die Geistliche Betrachtung, die Pflege der eigenen Seele kann ja zu einer reinen „Funktion“ werden. Ich möchte nicht „funktionieren“, programmiert auf irgendeinem Rechner. Dafür wünsche ich mir und allen Erholungsbedürftigen in dieser Ferienzeit ABSTAND